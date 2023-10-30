الأثنين 15 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 30 أكتوبر 2023 |
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توتّر ليليّ في مناطق حدوديّة جراء القصف الإسرائيليّ

منذ ساعة واحدة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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لا تزال الحرائق مشتعلة في الاشجار والأحراج المحيطة ببلدة الناقورة وعلما الشعب منذ يوم أمس، جراء القصف الإسرائيلي، ولم تتمكن فرق الاطفاء من اخمادها بسبب استمرار القصف الذي يستهدف المناطق المذكورة، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وكان العدو الإسرائيلي أطلق طيلة الليل القنابل المضيئة والحارقة في سماء القطاعين الغربي والأوسط لاشعال النار بالاحراج المتاخمة للخط الأزرق عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

كما عاشت المناطق والقرى المذكورة، ليلاً متوتراً بعد توسيع رقعة القصف المعادي بالإضافة الى الغارات التي ينفذها الطيران الحربي الإسرائيلي.

وسجل صباح اليوم، تحليق للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاع الغربي.

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