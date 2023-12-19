"توجيهات فوريّة" لمحافظ بيروت بشأن إيجارات الأبنية القديمة

بحث وفد من تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة في بيروت، في المأساة التي يعاني منها المالكون القدامى، منذ أكثر من سبعين عامًا والضرائب والرسوم التي يتكبدوها، خصوصًا، عند تسجيل عقود الإيجار ورسوم الطابع.

كما بحثوا في رسوم الانتقال وحصر الإرث والصعوبة البيروقراطية التي يواجهها المالك القديم، في حالات ترميم الأبنية القديمة والرسوم الباهظة التي تقع على عاتقه و”التي ليس لديه القدرة على إيفاءها، نتيجة القوانين الاستثنائية الجائرة للإيجارات القديمة.”

واستغرب محافظ بيروت مروان عبود، الذي كان حاضرًا، ضمن الوفد، كيفية تحصيل الرسوم الخاصة (رسم الطابع) بتسجيل الإيجارات القديمة الشاغلة والتابعة لقوانين التمديد الإستثنائية وغير الملزمة للمالكين القدامى والتي اعتبرها غير قانونية.

كما اعتبر عبود أنّ التحصيل البلديّ العرفيّ غير قانونيّ. ولفت إلى أنّ التحصيل يتم، في حال تغيرت حال الشغور، للوحدات المؤجرة.

وأعطى توجيهاته الفورية للمساعدين بإبلاغ الموظفين تجديد الإيجارات الممدة القديمة مجانًا من دون دفع أي رسم خاص بالأبنية القديمة.