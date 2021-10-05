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توجيهات من السيسي لدعم لبنان

5 - أكتوبر - 2021
الوفد اللبناني في مصر

الوفد اللبناني في مصر

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التقى رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي، صباح اليوم، وزير الطاقة وليد فياض، في حضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، وسفير لبنان في القاهرة علي الحلبي.

استهل مدبولي اللقاء، بـ”الإعراب عن تمنيات مصر بالتوفيق للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة أخيه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي”، مؤكداً “أن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تؤكد دوما على تقديم كل الدعم الممكن للبنان الشقيق، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها”.

من جانبه، أكد الوزير فياض أنه “حرص على أن تكون مصر هي أول دولة يزورها عقب توليه مهام منصبه، تقديرا للدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، وجهودها في مساندة ودعم لبنان”.

واستعرض الوزير فياض نتائج المباحثات التي أجراها مع نظيره المصري لنقل الغاز المصري إلى لبنان من أجل المساهمة في حل أزمة الكهرباء.

وأعرب فياض عن “تقدير وشكر لبنان إلى مصر وقيادتها على الدعم والمساندة الدائمين من جانب الشقيقة الكبرى مصر للبنان وشعبها”، مؤكدا “تطلع الحكومة اللبنانية الى تعزيز وتنشيط جوانب التعاون مع مصر في خلال الفترة المقبلة”.

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