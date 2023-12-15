الجمعة 2 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 15 ديسمبر 2023 |
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توسيع رقعة الاعتداءات الإسرائيليّة على طاولة اللواء ابراهيم وسفراء

منذ 6 دقائق
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استقبل اللواء عباس إبراهيم اليوم الجمعة السفيرة السويسرية في لبنان ماريون ويشلت، يرافقها مدير الشؤون الدبلوماسية ماثيو هنزمان، حيث تم عرض المستجدات على صعيد الوضع الإقليمي والدولي، في ظل تصاعد التصعيد العسكري ضد غزة ولبنان، وسياسة التهجير التي يعتمدها العدو الإسرائيلي وقتل المدنيين في القطاع.

كما تم عرض للمستجدات على “الساحة اللبنانية في ظل تمادي العدو الإسرائيلي في أعماله العسكرية وتوسيع رقعة اعتداءاته لتطال المدنيين والأحياء السكنية ومواقع الجيش اللبناني وضرورة تحييد لبنان”.

وظهر اليوم، بحث اللواء ابراهيم مع السفير النرويجي في لبنان مارتن يترفيك، التطورات في غزة وعلى الحدود الجنوبية للبنان.

وتم خلال اللقاء عرض للمستجدات على الساحة في جنوب لبنان وتصاعد الاعتداءات على المدنيين. وتم التشديد على ضرورة أن تتضافر الجهود الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية التي تهدد المنطقة بالاشتعال.

 

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