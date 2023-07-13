توسيع لائحة الفحوصات قبل الزواج.. لتشمل الخصوبة!

لم يعد خفيا على احد ان نسب الطلاق في لبنان الى ارتفاع…

حيث تشير مراقبة أعداد معاملات الزواج والطلاق التي تصدر دورياً عن دائرة الإحصاء في المديرية العامة للأحوال الشخصية إلى قفزتين في المؤشر العام لنسب الطلاق من أصل الزيجات المعقودة، والذي يرتفع بشكل طفيف على مدار الـ11 سنة الأخيرة. القفزة الأولى عام 2020 عندما ارتفعت نسبة الطلاق إلى 23.03% بعدما كانت 20.08% عام 2019. والثانية عندما قفزت عام 2022 إلى 26.5% بعدما استقرّت على 23.03% عام 2021.

الاسباب عديدة وقد يكون في مقدمها الازمة الاقتصادية والمالية التي تضرب البلد منذ العام 2019 ما ادى الى عجز عن الإنفاق على مؤسسة الزواج وتأمين الاحتياجات الأساسية للعائلة، وعدم القدرة على تحمّل الضغوطات الحياتية…

ولكن ايضا هناك اسباب لا تقل اهمية ومنها “الصحة الانجابية”، حيث طالب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البروفسور رائف رضا، عبر وكالة “أخبار اليوم” بضرورة اضافة فحص “بذرة الرجل” spermogramme وفحص “هرمونات المرأة”، واحيانا صورة صوتية للاعضاء التناسلية اذا لزم الامر، على ان يكون ذلك بإشراف طبيب اختصاصي كي لا تعطى أوراق زواج غير صحيحة، فلا نقع عندها في محظور الطلاق والمشاكل الزوجية.

واضاف: هذه الخطوة تأتي ايضا تحسينا للصحة الانجابية وبالتالي ديمومة الاسرة، وهي امر يصب ايضا في مصلحة الطرفين “من اول الطريق”.

وردا على سؤال، لفت رضا الى ان بعض حالات العقم التي لا علاج لها عند احد الطرفين تكشف بعد الزواج مما يسبب مشاكل اجتماعية صعبة في مقدمها الطلاق وصراع الاهل وخصوصا عند فقدان النطاف عند الرجل azoospermia الامر الذي يظهر من تحليل فحص البذره وعدم وجود البويضات primary anovulation عند المرأه، وهذه “الامراض” تكون ناتجة عن عيوب وتشوهات خلقية او ربما نتيجة “تحول جنسي” …

واعتبر رضا انه من الناحية الاسرية، تكون الأمور واضحة من اول الطريق وتزيد الثقة بين الطرفين كي لا يُظلم أحدهما لاحقا، وعندها يمكن للطرفين اتخاذ القرار الانسب لهما في حال ثبت وجود خلل في الإنجاب. واشار الى ان عدم المصارحة بين الطرفين قد يدخل في باب الخداع والغش، ويوصل لاحقا الى فشل الزواج حيث قد لا تتوقف الامور عند الطلاق بل تصل الى حدّ التشهير والاذى النفسي والخيانات الزوجية، وربما قد تؤدي الى صراع الاهل والعائلات.

وختم: لذا نصر على اضافة هذه الفحوصات الى لائحة الفحوصات المطلوبة قبل الزواج.