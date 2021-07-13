توصيات الاتحاد الأوروبي لمراقبة انتخابات 2018 على طاولة دياب

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي الحكومي الرئيسة السابقة لمهمة مراقبة الانتخابات النيابية في العام 2018 إلينا فالينسيانو يرافقها سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، نائب رئيس قسم مراقبة الديموقراطية والإنتخابات في الخدمات الخارجية الأوروبية فابريس فارييه، المسؤولة في مكتب الشؤون السياسية هنا سفرين، الخبير في الانتخابات خوسيه أنطونيو دي غبريال والخبيرة القانونية ناليدي لاستير.

وحضر عن الجانب اللبناني نائبة رئيس الحكومة، وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، وزير الداخلية محمد فهمي، مدير مكتب رئيس الحكومة القاضي خالد عكاري ومستشار الرئيس دياب للشؤون الديبلوماسية السفير جبران صوفان.

وجرى البحث في الإجراءات المتخذة في سياق تنفيذ توصيات بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات التي جرت في العام ٢٠١٨.

من جهة ثانية، أعرب دياب عن تعاطف لبنان مع العراق في مأساة حريق مستشفى الحسين، وقال في رسالة إلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي: “أعرب لكم عن ألمي وتأثري الشديد بما أصاب العراق الشقيق في حريق مستشفى الحسين وما أسفر عنه من سقوط ضحايا من أشقائنا العراقيين. أتقدم من دولتكم وعبركم من الشعب العراقي الشقيق بأحر التعازي، ونضع جميع إمكاناتنا بتصرفكم في أي مساعدة تطلبونها”.