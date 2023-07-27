الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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توصيات "الخارجية" بشأن النازحين.. موقف لبنانيّ موحّد للمرة الأولى!

منذ ساعة واحدة
مخيمات للنازحين السوريين

مخيمات للنازحين السوريين

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بعد تسعة أشهر من العمل واللقاءات التي عقدتها في المجلس النيابي وخصّصت لملف النازحين السوريين، خلصت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين الأسبوع الماضي إلى جملة من التوصيات رفعتها إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي يُفترض أن يُحوّلها بدوره إلى الحكومة، لكي تأخذ مسارها إلى التنفيذ، كون مضمون هذه التوصيات يُعبّر وللمرة الأولى عن موقف لبناني موحّد تجاه معالجة ملف النزوح السوري.

وعلمت صحيفة “نداء الوطن” أنّ التوصيات التي تمّت صياغتها بدقّة متناهية، جاءت لتُعبّر عن إجماع مختلف الكتل النيابية والقوى الحزبية والسياسية في لبنان، لجهة ما تكبّده لبنان واللبنانيون من جرّاء استضافة النازحين على مدار 12 عامًا، والحرص خلال كل هذه السنوات على احترام حقوق الإنسان وكرامة النازح في مختلف المناطق.

التوصيات التي سيتمّ تعميمها، يُفترض إيصالها إلى كل نائب في البرلمان الأوروبي وللجهات الدولية، بعد أن تمرّ في مسارها وتصل إلى الحكومة.

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