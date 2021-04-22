توصيات جديدة للجنة متابعة تدابير كورونا.. إليكم ما جاء فيها

بتاريخ 21/4/2021 الساعة 14,00 عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا إجتماعًا برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر رئيس اللجنة حيث جرى تقييم الواقع الوبائي والإجراءات الواجب اتخاذها خلال عيد الفصح المجيد للحد من انتشار فيروس كورونا حيث صدر عن الإجتماع التوصيات التالية:

1- التأكيد على الالتزام والتشدد بتطبيق توقيت منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات من الساعة 21,30 لغاية الساعة 5,00 وحظر فتح القطاعات الإقتصادية الغير مستثناة خلال هذه المدة وذلك ضمن كافة المحافظات وتقييم تطبيق ونتائج هذا الإجراء، وفي حال تعذر التنفيذ المتوازن إعادة النظر به وفقا لمقتضيات الصحة العامة.

٢- التشدد في تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في الأسواق الشعبية التي يسمح لها بإستئناف نشاطها خارج توقيت منع الخروج و الولوج إلى الشوارع والطرقات.

٣- السماح بفتح المساحات الداخلية المخصصة لألعاب الأطفال داخل المجمعات التجارية بقدرة إستيعابية طفل واحد /16 متر مربع مع إلزامية وضع الكمامة لمن هم فوق السنتين من العسل والتقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

4- السماح بإقامة ماراتون بيروت الدولي مع التقيد بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتي جرى عرضها من قبل القيمين على تنظيمه.