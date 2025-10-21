توصيات شاملة من مؤتمر لبنان في عيون المهندسين والمعماريين.. نحو حوكمة رشيدة، نقل مستدام، وطاقة نظيفة لمستقبل أفضل

اختُتم في نقابة المهندسين في بيروت مؤتمر “لبنان في عيون المهندسين والمعماريين” الذي عُقد بين 1 و3 تشرين الأول الحالي، بمشاركة نخبة من الخبراء والاختصاصيين اللبنانيين والعرب، حيث صدرت عنه ثمانية محاور رئيسية شملت قضايا الحوكمة والتنظيم المديني، النقل المستدام، إدارة المياه، الطاقة، الأمن الغذائي، البيئة، التعليم الهندسي، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد المنظمون أنّ التوصيات المفصّلة لكل محور ستُنشر تباعًا على منصّات النقابة، في حين صدر موجز شامل لخلاصات المؤتمر، ركّز على ضرورة إعادة بناء الدولة على أسس علمية ومؤسساتية حديثة.

في محور الحوكمة والتنظيم المديني، شدّدت النقابة على دورها في تطوير مهنة العمارة والمساهمة في صياغة التشريعات التنظيمية، مع الدعوة إلى ورش عمل متخصصة وشراكات مؤسساتية تعزز الشفافية وتواكب مشاريع إعادة الإعمار.

أما في قطاع النقل المستدام، فقد أوصى المشاركون بإنشاء إطار مؤسساتي موحّد للتخطيط والتنظيم، وتشجيع التحوّل نحو أنظمة نقل عام صديقة للبيئة تعتمد على الحافلات الكهربائية والبنى التحتية للطاقة المتجددة، إضافةً إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في إدارة الحركة المرورية.

وفي محور إدارة المياه، دُعي إلى بناء نظام مائي مستدام يضمن الأمن المائي في مواجهة تغيّر المناخ، عبر تحديث البنى التحتية وتوسيع إعادة استخدام المياه المعالجة وتشجيع حصاد مياه الأمطار.

أما في مجال الطاقة، فشملت التوصيات تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان، وتحديث الشبكة الكهربائية، وتسريع مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب تعزيز قطاع النفط والغاز كأولوية وطنية استراتيجية بعيدة عن التجاذبات السياسية.

وفي محور الأمن الغذائي، دعت النقابة إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة تضمن سلامة المنتجات وتعزز التعاون بين الوزارات والقطاع الخاص، وتشجع الابتكار الزراعي وريادة الأعمال الريفية.

وفي المحور البيئي، أوصت النقابة باعتماد حوكمة لامركزية لإدارة النفايات وتمكين البلديات من إدارتها محليًا، إلى جانب وضع خطة لمعالجة تلوث بحيرة القرعون وإنشاء شبكة وطنية لرصد جودة الهواء ومكافحة الحرق العشوائي للنفايات.

أما في التعليم الهندسي، فشددت التوصيات على اعتماد رؤية شاملة لتحديث المناهج وتعزيز التواصل بين الجامعات وسوق العمل، مع إدخال مفاهيم الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء، والتعلّم مدى الحياة.

وفي الختام، تناول محور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية تحديث البنى التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني، من خلال تفعيل الوكالة الوطنية للأمن السيبراني وإنشاء فريق وطني للاستجابة للطوارئ الإلكترونية، إضافة إلى دعم التوجّه نحو التحول الرقمي والتقنيات الناشئة.

وأكدت نقابة المهندسين أنّ هذه التوصيات تمثل خارطة طريق وطنية تضع الكفاءات اللبنانية في قلب التخطيط لمستقبل أكثر استدامة وشفافية، وتعيد للقطاع الهندسي دوره الريادي في إعمار لبنان على أسس علمية ومهنية متينة.