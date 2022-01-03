الأثنين 30 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 3 يناير 2022 |
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توضيح جديد من كركي.. إليكم التفاصيل

منذ 42 دقيقة
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

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أوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في تعميم، آلية تطبيق التعميم 3508 المتعلّق بإحالة المؤسسات التي تصرّح عن أجور عائدة لأجراء لبنانيين أقل من مليون ومئة ألف ل.ل. شهرياً الى مديرية التفتيش والمراقبة، اجتهد البعض على تفسيره بغير المعنى المرتجى منه.

وجاء في تعميم توضيح آلية التطبيق:

“- معالجة تصاريح الاستخدام والترك العائدة للأجراء اللبنانيين وإعطائها المجرى النظامي، وفي حال تبيّن بعد معالجة هذه التصاريح وجود رواتب شهرية عائدة لأجراء لبنانيين تقل عن /1,100,000/ل.ل اعتباراً من 03/01/2022، إحالة نسخة عنها بعد معالجتها إلى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة اللازمة.

– معالجة التصاريح الاسمية السنوية للمؤسسات وفقاً للأصول القانونية والنظامية وفي حال تبيّن اعتباراً من التصاريح الاسمية السنوية العائدة للعام 2022، وجود رواتب شهرية عائدة لأجراء لبنانيين تقل عن /1,100,000/ل.ل إحالة صورة عن هذه التصاريح السنوية بعد معالجتها إلى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة اللازمة”.

وجدّد كركي التزامه حماية حقوق الأجراء المضمونين، مؤكداً على إيمانه أنّ صون هذه الحقوق يكمن في رقابة فاعلة ومستدامة إن لناحية تحصيل الإيرادات المستحقة أو ضبط الإنفاق الصحي.

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