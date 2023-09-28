توضيح جديد من وزارة التربية حول قضية “دمج التلامذة السوريين باللبنانيين”

صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي البيان التالي:

“إلحاقاً بالبيان الذي أصدره المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي بـ “النسبة للتعاون بين وزارة التربية وجمعية hardwired والذي أكد فيه أنّ المشروع لا علاقة له مطلقاً بموضوع إدماج السوريين باللبنانيين، إنّما تم استعمال مفهوم الإدماج من منطلق إدماج التلامذة اللبنانيين بغض النظر عن اختلافاتهم إن لجهة الاحتياجات التربوية أو تنوّع العادات والتقاليد”، قالت وزارة التربية إنّ “البيانات التي لا تحمل اسم كاتبها تتالت من ضمن حملة منظّمة والتي تتّهم فريق الوزارة بأخبار كاذبة واتهامات باطلة لا أساس لها تتعلّق بالمشروع بدءاً من دمج السوريين وصولاً إلى التطبيع”، مؤكدةً أنّ “الوزارة تحتفّظ بحقها في الادّعاء على كل من يتطاولها بتلفيقات لا أساس لها”.

وأدان المكتب الإعلامي للتربية “الحملات التي تستهدف بطريقة مباشرة مديرة الإرشاد والتوجيه، وبطريقة غير مباشرة المدير العام للتربية، اللذَين يعملان بكلّ مهنية مع كل فريق الوزارة ويبذلون كل الجهود للتأكد من أنّ تفاصيل المشاريع تتماشى مع رؤية الوزارة وترفض كل ما يخالف القوانين اللبنانية بتوجيهات من معالي الوزير “.

وتابعت وزارة التربية: “حيث أنّ جمعية hardwired تقدّمت للوزارة بكتاب تطلب تعليق تنفيذ مشروعها مع الوزارة لعدم إلحاق أيّ ضرر لمن تتعاون معهم من الأساتذة بعد ان أوضحت أنّ هدفها بعيد كل البعد عن كل ما يشاع، ألغت الوزارة جميع اللقاءات المتعلّقة بالمشروع المذكور”، مؤكدةً أنّها “تكافح يوميّاً لتأمين التعليم النوعي للتلميذ اللبناني، تتعرّض وزارة التربية يوميّاً لحملات تجني وافتراء لا أساس لها. ويدعو المكتب الإعلامي الجميع إلى الابتعاد عن الأخبار الملفّقة والتكاتف لإنقاذ العام الدراسي”.