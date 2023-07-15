توضيح حول مطلب وزير الخارجية تعديل قرار مجلس الأمن لجهة حرية حركة اليونيفيل

أشارت وزارة الخارجية والمغتربين الى ان “وسيلة إعلامية مكتوبة تناولت خبراً اليوم مفاده تخلي حكومة تصريف الاعمال عن ما أسمته مطلب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب تعديل قرار مجلس الأمن الدولي لجهة حرية حركة اليونيفيل، خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تجديد ولاية قوات اليونيفيل في شهر آب القادم.

أضافت في بيان: “يهم وزارة الخارجية ان توضح بأن “لا يوجد مطلب للوزير بوحبيب الذي يعمل بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء ووفقاً لسياسة الحكومة وبيانها الوزاري”.

وختمت: “تتابع الوزارة حشد التأييد والاتصالات مع السفارات الاجنبية المعنية في لبنان، ومن خلال السفارات اللبنانية في هذه العواصم، وبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من أجل صدور قرار تمديد ولاية اليونيفيل يضمن حرية حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني، كما هو معمول به ميدانيا” وذلك من أجل نجاح مهمتها، وحفاظا” على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة، ووفقا” لإتفاقية عمل هذه القوات المعروفة بالSOFA”.