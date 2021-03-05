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توضيح لـ IBL BANK حول تسريب مراسلة مع شركة عميلة

5 - مارس - 2021
IBL BANK

IBL BANK

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أعلن IBL BANK في بيان، أنه “تم تسريب مراسلة بين المصرف وإحدى عميلاته من الشركات وليس الافراد، والمقصود من هذا التسريب إلحاق الاذى بسمعة المصرف، لذلك يوضح الاتي:

1- هذه المراسلة لا تعني على الاطلاق ان المصرف سيسجل اي عمولة اضافية على حسابات الافراد الذين لديهم توطين لرواتبهم.

2- ان علاقة IBL BANK بعملائه من الشركات، ومنها الشركة المذكورة بالمراسلة السرية، مبنية على تقييم شامل للعلاقة المصرفية، بما في ذلك الخدمات المطلوبة من المصرف، والتي على اساسها تحدد العمولات المحتسبة على هذه الخدمات والتي تتحملها الشركات المعنية.

3- ان IBL BANK يؤكد ان هذه الشروط تعني حسابات الشركة فقط ولا تطال حسابات موظفي هذه الشركة على الاطلاق”.

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