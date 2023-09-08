توضيح لوزارة المالية حول التعويضات الموقتة لمعلمي الرسمي

أوضح المكتب الإعلامي في ​وزارة المالية​، “إزاء ما يثار حول التأخير في صرف التعويضات الموقتة لأفراد الهيئة التعليمية في ​التعليم الرسمي​”، أنّ “المرسوم رقم 11984 الخاص بهذا التعويض قد صدر ونشر في ​الجريدة الرسمية​ بتاريخ 31/8/2023، حيث اعطي بموجبه لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي حق الاستفادة من التعويض الموقت المنصوص عليه في المرسوم رقم 11227/2023 عن اشهر السنة كافة”.

وأشار في بيان، إلى أنّه “حيث ان وزارة المالية كانت قد أنجزت صرف وتحويل الرواتب وملحقاتها عبر المصارف قبل هذا التاريخ، وفي الأساس لا يحق لها صرف أي مبلغ مرتبط بهذا المرسوم قبل صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وكونها لا تتحمل تبعات تأخر صدور المرسوم ، وعطفا على المادة 237 من قانون المحاسبة العمومية التي نصت على “ان تؤدى في اول كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب،….”؛ فهي بالتالي لا تتحمل أي مسؤولية تأخير في هذا الشأن”.

وأكّد المكتب أنّ “هذه التعويضات المستحقة لأفراد الهيئة التعليمية سيتم صرفها بالتزامن مع صرف الرواتب في نهاية الشهر الحالي، في حال ورود الجداول والتصفيات المتعلقة بها من ​وزارة التربية​ في المواعيد المحددة”.