توضيح لوزير التربية حول الإعلان عن موعد الامتحانات الرسمية

أكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي, ان “موعد اعلان الامتحانات الرسمية سيبنى بناء على التقرير الذي يعده المركز التربوي وقد تأخر بعض الشيء، ولكننا وُعدنا باستلام هذا التقرير غداً، وستتم دراسته مع المدير العام للوزارة وفريق العمل، وعلى هذا الأثر سنعلن عن موعد الامتحانات في وقت قريب جدا”.

كلام الحلبي جاء، خلال جولة تفقدية له على المدارس الرسمية في البقاع الاوسط، استهلها صباحا من ثانوية قب الياس الرسمية، يرافقه المدير العام للتربية عماد الأشقر، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، مديرة التعليم الشامل سونيا الخوري، رئيس دائرة التعليم الاساسي هادي زلزلي،مستشار الوزير للتعليم العالي نادر حديفة، المستشار الإعلامي ألبير شمعون. وكان في استقبال الوفد رئيس المنطقة التربوية في البقاع يوسف البريدي، مدير ثانوية قب الياس فادي الحلاق، في حضور رئيس البلدية جهاد المعلم.

وقال الحلبي: “يتم التداول في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تلقينا العديد من المراجعات حول القيام بعض المدارس بفرض جزء من الأقساط المدرسية بالفريش دولار. وبناء على ذلك، اصدرنا بيانا يوم امس اوضحنا فيه موقف الوزارة والأطر القانونية التي تخول وزارة التربية في التدخل في هذه الحالات، وفرّقنا بين حالات عدة، منها الحالة الاولى هي عندما يتم التوافق بين لجان الاهل وبين المدرسة فعندها لا شان لنا في ذلك. ولكننا نتوقف عند امر اساسي وهو الا تفرض المدرسة على اي من الأولاد القسط بالدولار اذا كان الاهل لا يستطيعون تلبية هذا الطلب، وتحميل الولد الثمن لعدم قدرة الاهالي على تحمّل هذا الموضوع، وهنا باستطاعتنا أن نتدخل ونسعى الى عدم السماح لاي مدرسة بأن تتخلى عن تلميذها لهذا للسبب”.

وأضاف: “وفي حال موافقة لجنة الاهل على موازنة المدرسة، هذا الأمر يتطلب ابقاء قنوات الحوارات مفتوحة بين لجان الاهل وادارات المدارس. نحن من جهة نقدّر الحالة المعيشية التي يمر بها الاهالي، ومن جهة اخرى نقول ان هناك مطالب للمعلمين، وأحيانا المدارس لا تستطيع تلبية هذه المطالب الا عن طريق اللجوء إلى هذا الأسلوب، علينا جميعا ان نتعاون في هذا الموضوع.”.

وناشد الحلبي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى “الاستعجال بتزويدنا بأسماء القضاة لترؤس المجالس التحكيمية لكي يصار الى تشكيل هذه المجالس في جميع المحافظات، لان هناك مرجعا قانونيا يفصل في هذه الخلافات”.

وختم الحلبي, بالقول: “نتمنى أن تتحسن الأحوال كي لا تضطر المؤسسات التربوية اللجوء إلى هذا الأمر، ونقدّر تحمل الاهالي هذه الازمة. نحن نعرف اننا في وضع اقتصادي ومعيشي صعب، لذا علينا ان نتعاون جميعا من جهة لكي نؤمن للتلميذ مدرسته، ومن جهة الا نرهق الاهل ونؤمن استمرارية المؤسسات التربوية”.

بعدها، انتقل الوزير الحلبي والوفد المرافق الى ثانوية تعلبايا الرسمية، وكان في استقباله مدير المدرسة ماجد سعيفان. واطلع الوزير الحلبي على اوضاع المدرسة متفقداً اقسامها، واستمع الى شكاوى ومطالب الاساتذة.

وانتقل الوزير الى مكاتب الدائرة التربوية في البقاع، وجال مع الوفد المرافق في طوابقها متفقدا المكاتب والعاملين فيها فرداً فرداً. واستقر الوفد في مكتب رئيس المنطقة التربوية يوسف بريدي، وعقد اجتماعا في حضور رئيسة الدائرة آمال كنعان والموظفين. وجرى التباحث في التحديات التي واجهتهم هذا العام في ظل الازمة الاقتصادية وازمة المحروقات التي ألزمت الموظفين العمل بتفانٍ في ظل البرد القارس، وبخاصة بعد انتهاء مخزون المحروقات لديهم.

ثم انتقل الوزير الحلبي الى متوسطة المعلقة الرسمية، وعقد لقاء مع مديري المدارس والثانويات الرسمية في محافظة البقاع في قاعة الاجتماعات في مبنى متوسطة حوش الأمراء الرسمية