توضيح من أمن الدولة: خيم النازحين التي نهدمها خالية من السكان

تناقلت بعض الوسائل الإعلاميّة خبرًا تناول المديريّة العامة لأمن الدولة، زاعمةً أنها تقوم بهدم خيم للنازحين السوريّين في بعض المخيّمات بعد طردهم منها.

في هذا الإطار، أوضح مصدر في أمن الدّولة أنّ هدم الخيم الخالية هذه من السكّان، في مختلف المخيّمات، أمر روتينيّ تقوم به المديريّة تنفيذًا لقرارات المحافظين التي تستند على قرارات حكوميّة رسميّة، إذ تبيّن أنه يتمّ تأجيرها من قبل بعض المنتفعين، لأغراض منافية للأخلاق والقانون.

وأضاف المصدر: المديريّة العامّة لأمن الدّولة سوف تتابع عملها هذا، حمايةً لأمن المخيّمات والنازحين على السّواء وتطبيقاً للقوانين المرعيّة الإجراء.