توضيح من ادارة مناقصات التفتيش المركزي

أعلنت إدارة المناقصات في التفتيش المركزي في بيان، الآتي:

“تعليقا على ما يتم تداوله في الاعلام عن بعض مداولات مجلس الوزراء، في ما خص القرارات المتعلقة بمناقصة تأمين الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، وبصرف النظر كليا عن مضمون ما يتم تداوله والإطار الوارد فيه، نوضح ما يلي:

1- نطبق قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بما يتفق مع أحكام القانون، وخصوصا قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات المحال إليه بموجب هذا القانون.

2- ان مداولات مجلس الوزراء لا تغني عن تطبيق القواعد القانونية والتنظيمية النافذة، إذ ليست لهذه المداولات، شفهية كانت أم خطية، علنية كانت أم سرية، صفة القرار الإداري النافذ وغالبا ما يطغى عليها البعد السياسي.

3- طالبنا ونطالب في موضوع مناقصة تأمين الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان بالكشف عن هذه المداولات كاملة،

أ- لأنها تتعلق بالإنفاق العمومي وتعني الرأي العام بكامله.

ب- لانه تم تداولها بطريقة تسيئ إلى الإدارة اللبنانية والعاملين فيها.

ج- لانها تقع تحت موجب النشر لانتقاء اي مبرر بإعطائها الطابع السري”.