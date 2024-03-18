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توضيح من الأمن العام حول ما يتداول عن ملف التحقيق مع مكرم رباح

منذ ساعة واحدة
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بياناً جاء فيه: “يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر يتعلق بملف التحقيق مع مكرم رباح في دائرة التحقيق في الامن العام، وقد تناول البعض هذا الموضوع بشكل سلبي ومسيء تخطى اصول التخاطب والمهنية المعتمدة في قضاياالتحقيق العدلي.

وأضاف البيان: “ان المديرية العامة للامن العام بصفتها ضابطة عدلية ومن أولى واجباتها تنفيذ القوانين بناء لاشارة القضاء اعتباراً من تلقيها قرار التحقيق حتى اخلاء السبيل او التوقيف، وهذا مسار عدلي معتمد تلتزم المديرية  تطبيقه بكافة مندرجات التحقيق وحقوق الانسان تحت اشراف القضاء المختص”.

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