توضيح من الأمن العام.. وما علاقة جوازات السفر؟

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في قوى الأمن العام البيان الآتي:

“تردد على بعض الوسائط الإعلامية خبر مفاده إستحصال أحد الأشخاص على جواز سفر لبناني بوقوعات غير صحيحة.

يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح أنه إستكمالاً لأعمال التدقيق والتحقيق في ملف إستحصال بعض الأشخاص على جوازات سفر لبنانية بوقوعات غير صحيحة وتم مراجعة القضاء المختص في حينه والعمل بإشارته وتوقيف المعنيين وإحالتهم أمامه، كما تم مؤخراً ضبط جوازي سفر لبناني بوقوعات غير صحيحة وأجري اللازم وفقاً للأصول المحدّدة قانوناً.

تسعى المديرية العامة للأمن العام جاهدة بالتنسيق مع الإدارات الرسمية المعنية لسد الثغرات الموجودة لا سيما على صعيد المستندات الثبوتية المطلوبة للإستحصال على جواز سفر وقامت بتأمين بعض البرامج والتطبيقات الإضافية التي تساهم في التحقق من صحة هوية طالب الجواز”.