توضيح من "التربية" حول "دمج" التلامذة السوريين مع اللبنانيين

يتم التداول عبر وسائل التواصل بخبر مفاده أن المديرية العامة لوزارة التربية بصدد القيام بمشروع يشجع على دمج التلامذة السوريين بالتلامذة اللبنانيين بالتعاون مع إحدى الجمعيات.

في السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان أنّ هذا الخبر غير دقيق لأن المشروع لا علاقة له مطلقًا بموضوع إدماج السوريين باللبنانيين، موضحة أن استعمال مفهوم الإدماج يعني إدماج التلامذة اللبنانيين بغض النظر عن اختلافاتهم إن لجهة الاحتياجات التربوية أو تنوع العادات والتقاليد.

وأشارت الوزارة إلى أن مفهوم التعددية في المشروع مع الوزارة، يأتي من مبدأ احترام التنوع الطائفي والديني والعرقي، في بلد يرتكز على الحوار والتلاقي ونشر ثقافة احترام الرأي الآخر بين المتعلمين.