السبت 13 ذو الحجة 1444 ﻫ - 1 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توضيح من "الخارجيّة": لهذا السّبب امتنع لبنان عن التّصويت!

30 - يونيو - 2023
آخر تحديث: 30 - يونيو - 2023 12:50 مساءً
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

A A A
طباعة المقال

أشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، إلى أنّه “بعد التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين لمندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار حول المفقودين في سوريا، الذي طرح على الجمعية العامة للأمم المتحدة، تماشيًا مع شبه الإجماع العربي بالامتناع عن التصويت، ورغبة منه بعدم تسييس هذا الملف الإنساني بامتياز، وانسجامًا مع سياسة عدم الانجرار وراء تصويت خلافي يزيد المشاكل ولا يحل قضية المفقودين اللبنانيين التي تشكل جرحا” نازفاً وألماً مستداماً لأهاليهم”.

وأضافت: “كما يتمسك لبنان بحل هذه القضية وقضية النازحين السوريين، من خلال الحوار والتفاهم بين لبنان وسوريا، والأطراف العربية والدولية المعنية، علمًا أن تصويت لبنان مع القرار، في حال كان قد حصل، سيُقَوض عمل اللجنة الوزارية العربية المشارك فيها لبنان والساعية لحل المشاكل مع سوريا”.

وختمت: “كذلك يُجدد لبنان إحترامه وتمسكه بتطبيق كافة القرارات الشرعية الدولية المُطبق منها والقرارات العديدة التي لم تُطبق أيضا”، لأنها جميعها تُشكل مظلة حماية للسلم والأمن الاقليميين والدوليين”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين
    وزير المهجرين: سوريا مستعدة لاستقبال 180 ألف نازح كمرحلة أولى
    استخدام الهاتف الذكي- تعبيرية
    الأهالي يُناشدون.. لا دش ولا إنترنت!
    حريق
    إخماد حريق في محيط المطار

    الأكثر قراءة

    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    مسؤول إسرائيلي يحذر حزب الله: أخلوا الخيَم وإلا قصفنا بأنفسنا!
    حرق عدد من السيارات في الاحتجاجات التي عمت مدناً فرنسية
    احتجاجات فرنسا على مقتل "نائل"
    باريس تخرج عن السيطرة.. "فيديو" لأعمال عنف واقتحام للمتاجر الكبرى
    الأزمة في لبنان - تعبيرية
    صدمة ثقيلة.. صندوق النقد يُقدّم التقرير "الأشدّ قتامة" حول وضع لبنان!