الأربعاء 9 شعبان 1444 ﻫ - 1 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توضيح من "القوات" عن جلسة اللّجان: إشارة مغلوطة إلى تقارب مع "التيار"

منذ 39 دقيقة
حزب القوات اللبنانية

حزب القوات اللبنانية

A A A
طباعة المقال

أوضحت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، أنّ “البعض قارب ما رافق جلسة اللجان النيابية أمس، من موقف اعتراضيّ لبعض الكتل النيابية ومن ضمنها تكتل “الجمهورية القوية”، بشكل مخالف للواقع، فأخرجها عن إطارها الصحيح، إذ تمت الإشارة بشكل مغلوط إلى تقارب بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وإلى وحدة موقف أدت إلى انسحابهم”.

وقالت: “إن خلفية موقف التيار ترتبط باستكماله المواجهة السياسية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي واعتراضه المطلق على طرح مشاريع قوانين تُرسلها حكومته. أما الخلفية التي حكمت وتحكم موقف القوات فهي ترتبط بالحرص على استقامة العمل السياسي، إذ تعتبر أنّه من غير الممكن طرح مشاريع قوانين لا تندرج ضمن خانة الطارئة والضرورية، كما أن تكون مكتملة الأركان وغير منتقصة ضمن إطار الشكل والمضمون”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
    سلسلة لقاءات لمولوي في تونس: لبنان حريص دائمًا على الأمن العربي
    صندوق النقد الدولي
    "تشخيص وضع لبنان" بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووفد صندوق النقد
    عناصر من قوى الأمن
    قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

    الأكثر قراءة

    طوني نمر
    الكشف عن تحرّك الفالق الشمالي لخليج الإسكندرون.. كيف سيتأثّر لبنان؟
    الشابة اللبنانية كريستا ماريا أبو عقل
    إنجاز فنيّ جديد.. شابة لبنانيّة تفوز على منافسها في "ذا فويس" كندا
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    زلزال تركيا - سوريا
    العالم الهولندي يثير الجدل مجدداً.. هزة جديدة وقوية خلال ايام