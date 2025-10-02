الخميس 10 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025 |
توضيح من المالية بشأن إدخال الحاويات الى مرفأ طرابلس

منذ ساعة واحدة
وزارة المالية

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة المالية، بيان، لفت الى “ان بعض الناشطين يشن، على وسائل التواصل الاجتماعي، حملات يلبسونها طابعا طائفيا ومذهبيا، مدعين أن وزير المالية قد أوقف إدخال الحاويات في مرفأ طرابلس.

جلاء للحقيقة ولكي لا تعلق تأثيرات هذه الحملة وادعاءاتها المغرضة في الأذهان، يهم المكتب الإعلامي أن يوضح للرأي العام، أن لا قرار بوقف إدخال الحاويات إلى مرفأ طربلس بأي شكل من الاشكال، وعلى العكس من ذلك فإن وزير المالية ياسين جابر يعمل على تطوير عمل مرفأي طرابلس وبيروت لرفع قدرة استقبالهما المزيد من الشحنات، وأن تجهيزهما بمعدات الماسحات الضوئية المتطورة وضعت موضع التنفيذ بقدرة كشف تصل إلى الستين حاوية في الساعة الواحدة.

وان الإجراء الوحيد الذي اتخذه الوزير جابر في المرفأيين يتلخص بأنه وفي إطار ضبط عمليات التهريب، وبعد ورود العديد من التقارير الأمنية من الأجهزة المختصة عن واقع غير منتظم في المرفأ المذكور، وضبطها لبعض البضائع المهربة، طلب وزير المالية من مديرية الجمارك بالتشدّد في عمليات التفتيش للحاويات المشتبه بها وإفراغ حمولاتها للتحقق من خلّوها من أي بضاعة مهرّبة قبل إخراجها من المرفأ، وذلك للتأكد من صحة شحونتها المصرح عنها، وضبط المخالف منها.

إن المكتب الإعلامي، إذ يأسف أن يعمد بعض المحرضين على تشويه الغرض الحقيقي من هذا الإجراء، وحرف الهدف من التشدد في تطبيق القوانين عن مبتغاه الإصلاحي الحقيقي، يؤكد ان وزير المالية لن يثنيه هذا التحريض عن التصميم على الاستمرار في العمل على تطوير مرفأ طرابلس حتى يكون في مصاف المرافئ المتقدمة تجهيزا وقدرة استيعابية وسمعة لا تشوبها شائبة”.

