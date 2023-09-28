توضيح من المديرية العامة للدفاع المدني حول خبر نُشر على "صوت بيروت"

ورد الى موقع “صوت بيروت إنترناشونال” رد من المديرية العامة للدفاع المدني حول خبر تم نشره (الأربعاء 27-9-2023)، تحت عنوان “بهاء الحريري يزود الدفاع المدني في حلبا بالطاقة الشمسية”، وفيما يلي نص الرد:

“نشرتم على موقعكم بتاريخ الخميس الواقع فيه 28 أيلول 2023 خبرًا مفاده تنفيذ مشروع لتزويد مركز الدفاع المدني في حلبا بالطاقة الشمسية وذكرتم في الخبر أن الخطوة لاقت ترحيبًا من مدير الدفاع المدني.

بناء على ما تقدم، نأمل من جانبكم نشر التوضيح التالي عملًا بحق الرد:

إنّ المديرية العامة للدفاع المدني، إذ ترحب بأي هبة ترد إلى الدفاع المدني مهما كان حجمها، إلا أنّها ليست في وارد التسليم أو الموافقة على التنفيذ قبل اتباع الأصول القانونية لقبول الهبات وهذه صيغة ملزمة ومن غير المقبول تجاوزها، وفي حالة مركز حلبا لم يتم الالتزام بالأصول القانونية للإعلان عن قبول الهبة، وبالتالي فإنّ معاملات قبولها أصولًا تبقى من الصيغ الجوهرية التي لا يمكن تجاوزها، وتود المديرية العامة للدفاع المدني أن تعيد تذكير الراغبين في تقديم هبات للدفاع المدني بوجوب الالتزام بالأصول قبل التنفيذ، علمًا أنّ مراكز الدفاع المدني مبلغة بها منذ زمن.

لذلك نأمل تصحيح الخبر المشار إليه، والإشارة إلى أنّ المديرية العامة للدفاع المدني تنتظر قبول الهبة وفقًا للأصول قبل إبداء موقفها الترحيبي”.