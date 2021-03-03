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توضيح من بلدية طرابلس حول واقع جبل النفايات داخل المطمر القديم

3 - مارس - 2021
بلدية طرابلس

بلدية طرابلس

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أوضح رئيس لجنة البيئة والطاقة في بلدية طرابلس واقع جبل النفايات في طرابلس، ناشراً أرقام إنبعاث الغازات داخل المطمر القديم.

وقال إن بتاريخ 1 و16 من شهر ايلول 2020 ، توجه فنيين من المكتب الهندسي Management Of Resources And Environmental Solutions لمكب إتحاد بلديات الفيحاء مع الأجهزة التقنية لأخذ قراءات توضح كمية الغازات المنبعثة. وقد غطت منطقة الدراسة المستهدفة آبار الغاز الثلاثة التي تم تركيبها داخل المنطقة الخاضعة للرقابة، كما تضمن قراءات سطحية حول الآبار ومنطقة مدخل الموقع.

يقع البئر الأول والثاني ضمن النفايات التي تم طمرها قبل 10 سنوات والبئر الثالث ضمن النفايات التي طمرت قبل سنتين.

وبحسب بيانه، اظهرت المستويات السطحية والمحيطة أن الميثان منخفض حول الآبار الثلاثة ، وهي تتراوح 0,04 %. واظهرت القراءات ان داخل عامود الأبار الثلاثة مشبعه بثاني أكسيد الكربون ومستويات عالية من الميثان ومعدومة من الأوكسجين ما يمنع حصول احتراق.

 

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