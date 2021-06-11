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توضيح من تجمّع الشّركات المستوردة للنّفط حول مبيعات البنزين والديزل

11 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 11 - يونيو - 2021 6:55 مساءً
محطة محروقات

محطة محروقات

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أشار تجمّع الشّركات المستوردة للنّفط والغاز في لبنان في بيان إلى أن ” تمّ مؤخّرًا تداول الكثير من الأرقام المتعلّقة بالمبيعات اليوميّة لمادّتي البنزين والديزل في السّوق اللّبنانيّة”، موضحاً أن “الكميّات اليومية المطلوبة من مادّتي البنزين والديزل تبلغ حوالي 10 مليون ليتر لكل مادّة،كما والجدير ذكره ان الأرقام المتعلقة بالديزل ممكن ان تزداد نسبياً حسب الاستهلاك الموسمي (يزداد الاستهلاك في فصل الشتاء لزوم التدفئة وخلال موسم الري في فصل الصيف ) كما وخلال ساعات تقنين الكهرباء من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مما يزيد طلب المولدات الخاصة على المادة”.

وأضاف بيان التجمع: “أمّا بالنسبة لمادة البنزين، فإن الطلب يتأثر بحسب الظروف الاقتصادية ونسبة قدوم المغتربين الى لبنان خلال فصل الصيف والأعياد ، بالإضافة إلى تهافت المواطنين على المحطّات والتخزين مما يزيد من الطّلب على المادة”.

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