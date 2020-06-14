توضيح من شركة OMT بشأن سعر الصرف المعتمد للحوالات الإلكترونية

أعلنت شركة OMT في بيان أنه “عطفاً على ما يتمّ التداول به ومفاده أن سعر الصرف المعتمد لدى شركات تحويل الأموال للحوالات الإلكترونية الواردة من الخارج هو 3200 ل.ل. للدولار الواحد..

نؤكد أن سعر الصرف الذي صدر عن مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان ليومي الجمعة 12 والسبت 13 حزيران 2020 هو 3840 ل.ل. للدولار الواحد وهو السعر المطبّق في مراكز OMT منذ يوم الجمعة حتى اليوم الأحد 14 حزيران 2020، بانتظار سعر الصرف الذي سيحدّده مصرف لبنان ليوم غد”.