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توضيح من عبد الصمد عن كلامها في المؤتمر حول نسبة المصابين بكورونا

منذ 26 دقيقة
منال عبدالصمد

منال عبدالصمد

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد البيان الآتي: “إن كلام عبد الصمد في المؤتمر الصحافي اليوم لإطلاق المنصة الإلكترونية للقاح كورونا، أثار لغطا لدى البعض في ما يتعلق بإصابات كورونا، وهي قالت وبوضوح ان نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين القطاعات المنتجة يعد مرتفعا جدا، حيث أن حوالي 72% من إصابات كورونا هي من الفئات المنتجة في المجتمع، أي بين 20 و59 عاما، وهذا دليل على مدى خطورة الوباء”، ولم تقل أن الإصابات في القطاعات الإنتاجية بلغت 72%”.

وأوضح المكتب أن “كل المعلومات والأرقام والإحصاءات العلمية والرسومات البيانية مستقاة من الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة والتي يتم نشرها على الصفحة الالكترونية الخاصة بكورونا التابعة لموقع وزارة الإعلام، وهي: https://corona.ministryinfo.gov.lb”.

وختم البيان:”إن عبد الصمد حريصة أشد الحرص على سلامة وصحة الأخبار، وتتمنى توخي الدقة في نقل المعلومة في هذا الظرف الحساس، فاقتضى التوضيح”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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