الجمعة 23 صفر 1445 ﻫ - 8 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توضيح من "فتح" وفصائل منظمة التحرير

منذ 3 دقائق
عين الحلوة

عين الحلوة

A A A
طباعة المقال

صدر عن المكتب الاعلامي لقيادة حركة “فتح” وفصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” في لبنان البيان الآتي:

“يتم التداول عبر مجموعات الواتس أب خبرا مفاده أن الاخ فتحي ابو العردات قال عبر قناة الميادين: قرار الدخول الى منطقة الطوارئ اتخذ بالاجماع ونحن نعرف مسبقا نتيجة ماقد يحصل ولكن يجب علينا اجتثاث الارهاب من جذوره لضبط الامن في المخيم.

يهم المكتب الاعلامي لقيادة حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان التوضيح أن أمين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير في لبنان الأخ فتحي ابو العردات لم يدلِ بأي تصريح لهذه القناة عن هذه القضية، والخبر عارِ من الصحة جملة وتفصيلا.”

    المزيد من أخبار لبنان

    مخيم عين الحلوة
    الاشتباكات في عين الحلوة مستمرة و"اللبنانية" أقفلت فروعها في صيدا
    جبران باسيل
    باسيل: لا يغامر أحد بأحلام التقسيم
    مخيم عين الحلوة
    بالفيديو - نزوح عدد من أهالي عين الحلوة والجوار باتجاه مسجد الموصلي

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    مجلس الوزراء أقر اعتماد "بلومبرغ" بدل "صيرفة"!
    علم "حزب الله"
    "حزب الله" يُعمّم على أنصاره: "الذهاب إلى سوريا ممنوع"
    جبيل
    فاجعة في جبيل.. رجل وامرأة مذبوحان في منتجع سياحيّ!