الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توضيح من قوى الامن حول الفتيات اللواتي تم التعميم عنهن

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 6 - يوليو - 2023 4:21 مساءً
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

A A A
طباعة المقال

وضحت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة في بيان لها: انها تتداول وسائل التواصل الاجتماعي صورة لأربعة فتيات قاصرات، تم التعميم عن فقدانهن، مما أدى الى حالة من الهلع لدى المواطنين حول وجود عصابات منظّمة في لبنان تعمل على خطف الفتيات.

فقد أكدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه لا وجود لأي سبب أمني أو جرمي وراء هذه حالات، انما تبيّن انها نتيجة لأسباب شخصية أو عائلية أو صحية.

وتدعو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الجميع عدم إثارة القلق لدى المواطنين، واستقاء المعلومات الصحيحة من شعبة العلاقات العامة.

    المزيد من أخبار لبنان

    البخاري ومخزومي
    مخزومي بحث في المستجدات مع السفير السعودي
    النائب أشرف ريفي
    ريفي: لن نترك بلادنا فريسة وأولادنا يعيشوا تحت ظل سلاح حزب الله
    مصرف لبنان
    بيان لنواب حاكم مصرف لبنان: لتعيين حاكم جديد.. وإلّا

    الأكثر قراءة

    من الفيديو
    بالفيديو.. سمكة قرش "سريعة جدًا" تُلاحق المصطافين على الشاطئ
    ميشال عون وبشار الأسد
    ميشال عون يكشف ما طلبه بشار الأسد منه في الزيارة الأخيرة
    محمد جعفر قصير الملقب بـ "الحاج فادي"
    بالفيديو.. معلومات تُنشر للمرة الأولى عن حياة الثراء الفاحش لنساء رجل الأموال الأول في حزب الله!