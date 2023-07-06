توضيح من قوى الامن حول الفتيات اللواتي تم التعميم عنهن

وضحت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة في بيان لها: انها تتداول وسائل التواصل الاجتماعي صورة لأربعة فتيات قاصرات، تم التعميم عن فقدانهن، مما أدى الى حالة من الهلع لدى المواطنين حول وجود عصابات منظّمة في لبنان تعمل على خطف الفتيات.

فقد أكدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه لا وجود لأي سبب أمني أو جرمي وراء هذه حالات، انما تبيّن انها نتيجة لأسباب شخصية أو عائلية أو صحية.

وتدعو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الجميع عدم إثارة القلق لدى المواطنين، واستقاء المعلومات الصحيحة من شعبة العلاقات العامة.