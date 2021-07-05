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توضيح من قيادة الجيش حول حقيقة "وضع مبلغ مالي بتصرف قيادته"

5 - يوليو - 2021
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان أن “إحدى الصحف المحلية نشرت مقالاً يزعم وضع مبلغ مالي بتصرف قائد الجيش”.

وأوضحت قيادة الجيش أن “مبلغ 120 مليون دولار أميركي هو قيمة المساعدات السنوية التي تقدمها وزارة الدفاع الأميركية للجيش في إطار الدعم اللوجستي والمعدات والتسليح، بالإضافة إلى مبلغ 59 مليون دولار أميركي فواتير سددتها السلطات الأميركية لبرنامج ضبط الحدود”.

ودعت هذه القيادة وسائل الإعلام إلى “التأكد من دقة الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية من خلال العودة إليها للتثبّت من المعلومات قبل نشرها”.

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