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توضيح من كتلة تجدد

منذ 37 دقيقة
كتلة "تجدد"

كتلة "تجدد"

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صدر عن كتلة تجدد الآتي:

“توضيحاً لما نشرته بعض وسائل الإعلام تفسيراً لكلام احد نواب الكتلة، عن مبادرة للكتلة تضمنت دعوة النواب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفي حال عدم حصول ذلك في الدورة الأولى ينتقل النواب إلى حوار ونقاش يرأسه رئيس المجلس النيابي، يهم الكتلة أن توضح أن النائب الزميل كان يتحدث عن مجرد التشاور بين الجلسات، وتؤكد الكتلة على أن ما ورد لجهة قبولها بطاولة حوار يرأسها الرئيس بري، لم تطرحه ولا يمثل موقفها المنسجم مع القناعات والثوابت المعلنة في بياناتها الأسبوعية، والذي ينص على التمسك بالدستور ورفض الأعراف الهجينة، وعلى الدعوة لجلسات بدورات متتالية وغير مشروطة لانتخاب الرئيس، والذي يتم تنسيقه بالتشاور مع قوى المعارضة، فاقتضى التصويب تلافياً لأي اجتهاد”.

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