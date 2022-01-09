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توضيح من “كهرباء لبنان” بشأن الاعتداء على محطة عرمون

منذ 36 دقيقة
مؤسسة كهرباء لبنان

مؤسسة كهرباء لبنان

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أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان، بيانا، “بعد انتشار فيديو مسجل لإحدى المحطات التلفزيونية في محطة التحويل الرئيسية في عرمون، تبين فيه خلو المحطة من أي تواجد للمسؤولين عنها”، أوضحت فيه ما يلي:

“بتاريخ 08/01/2022 عند الساعة الخامسة مساء، اقدم بعض المحتجين على اقتحام محطة عرمون الرئيسية، وقاموا بخلع الباب الرئيسي للمحطة كما قاموا بأعمال تخريب وتكسير في المحطة، وهددوا مناوب بإرجاع الكهرباء بالقوة على بعض المخارج، وعندما رفض طلبهم قاموا بفتح قاطع الزهراني 220 ك.ف. مما ادى الى انفصال جميع معامل انتاج الطاقة وانقطاع الكهرباء عن جميع الاراضي اللبنانية، كما قاموا بتوجيه السباب وشتائم للمناوب، واستمرت تهديداتهم للمناوبين حتى ساعة متأخرة من الليل، مما منعهم من اكمال مناوبتهم والبقاء خارج المحطة مكرهين، حفاظا على سلامتهم الشخصية، ولم تتم معالجة الموضوع الا بعد تدخل القوى الأمنية منتصف الليل، حيث قام مناوبو المحطة بالقدوم مجددا الى المحطة بمؤازرة دورية من مخابرات الجيش وقاموا بإعادة التيار الى المحطة، ليتمكن من بعدها مركز التحكم من اعادة تغذية الشبكة الكهربائية”.

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