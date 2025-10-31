توضيح من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية.. هذا ما جاء فيه!

شددت رئاسة الجمهورية على أن موقف الرئيس جوزاف عون حول الاعتداء الإسرائيلي على بلدة بليدا صدر أمس عبر مكتب الإعلام في بيان ولم يصدر عنه أي موقف آخر.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان: “يتم تناقل مواقف منسوبة إلى رئيس الجمهورية حول الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بلدية بليدا أمس الخميس، وبعض هذه المواقف ورد في صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر اليوم”.

وأكد أن “موقف الرئيس عون من هذا الاعتداء ورد في البيان الصادر أمس عن مكتب الإعلام في أعقاب لقاء رئيس الجمهورية بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، ولم يصدر عن الرئيس أي موقف آخر. فاقتضى التوضيح”.

ويأتي بيان الرئاسة بعد أن نشرت صحيفة “الأخبار” تقريرا قالت فيه إن زوار رئيس الجمهورية نقلوا أنه “كان مستاء جدا يوم أمس مما حصل”، وتحدث أمام مقرّبين منه أن “ما حصل لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ولم يعد ممكنا الصمت، لأن إسرائيل تقول لنا إنها لا تريد التفاوض ولا الوصول إلى اتفاق”.

وأضاف: “سابقا كانوا يغتالون عناصر من الحزب، ويدعون بأنهم يستهدفون مخازن لحزب الله وكنا نسكت ونقول هذه من نتائج الحرب، علما أننا كنا نعلم أن هناك تضليلا كبيرا، لكننا، كنا نتجاوز الحديث باعتبار أن ذلك ضمن مسار التصعيد والتفاوض، فضلا عن الرهان على لجنة الميكانيزم باعتبارها مسؤولة”.

وتابع عون بأن “الجيش يقوم بما هو مطلوب منه لجهة حصرية السلاح بما يكفل تطبيق القرار 1701، لكن دور الجيش غير مقتصر على ذلك، ولا يمكننا أن نقف ونتفرج على مثل هذه التطورات”