توضيح من مكتب وزير الداخلية بشأن تصريحه.. وهذا ما تم كشفه

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات فى حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي البيان التالي:

“توضيحاً لما يتم تداوله حول مضمون تصريح وزير الداخلية لقناة “العربية”، فلم يرد اطلاقاً على لسان معاليه خلال المقابلة بأن “مهاجم السفارة الاميركية في عوكر نقل متفجرات من مجدل عنجر الى عوكر”، ومجمل ما ذكره الوزير مولوي بأن مهاجم السفارة نقل الاغراض التي كانت بحوزته داخل حقيبة من منطقة مجدل عنجر وانه دخل الى مدخل احد الابنية وارتدى ما كان بحوزته. فاقتضى التوضيح”.

فيما أشار مولوي، اليوم الأربعاء، الى أن “التحقيق بالهجوم على السفارة الأميركية مستمر ويتم إيقاف أي شخص له صلة”.

وبحسب “العربية”، فان الوزير مولوي كشف أن “مهاجم السفارة الأميركية نقل متفجرات من مجدل عنجر إلى عوكر وقد اجتاز عدة حواجز وهذا “مستغرب”.

وتعرضت السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.

هذا وصدر عن السفارة الأميركية في بيروت ما يلي: “تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية عند الساعة 8:34 صباحاً. وبفضل ردّ الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني، السفارة والعاملين فيها بخير، والتحقيقات جارية”.