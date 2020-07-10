توضيح من وحدة إدارة الكوارث في صور حول المصاب بكورونا في بلدة جبال البطم

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نفت وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أن المصاب بفيروس كورونا من بلدة جبال البطم ذهب الى عرس والى مسبح وخالط العديد من المواطنين، واكدت الوحدة ان هذا الخبر غير صحيح.

واشارت الى ان الخبر الدقيق هو ان المصاب من المقيمين ومعزول في منزل والده ولا يعاني من اي عوارض طبية.

وأوضحت وحدة ادارة الكوارث في الاتحاد أنها أجرت بالتنسيق مع وزارة الصحة وطبابة القضاء فحوصات لمخالطين بلغ عددهم ٦٤ مخالطا من البلدة كون المصاب عنصرا متطوعا في الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الاسلامية.

واعتبرت ان “نشر هكذا اخبار يجب ان يستند الى الدقة في الاعتماد على المصدر وهو في صور وحدة ادارة الكوارث في الاتحاد .”

وذكّرت وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور بأنها الجهة الوحيدة المخولة إصدار التقارير حول الواقع الصحي المتعلقة بجائحة كورونا وذلك وفق تقارير دورية واحيانا عاجلة بالتعاون مع طبابة قضاء صور.