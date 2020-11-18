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توضيح من “وزارة الاعلام” عن عدم توقيع البيان الختامي لمؤتمر حرية الإعلام في كندا

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 18 - نوفمبر - 2020 9:10 مساءً
وزارة الإعلام

وزارة الإعلام

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صدر عن وزارة الإعلام بيان حول تمنع لبنان عن توقيع البيان الختامي للاجتماع الوزاري الصادر عن المؤتمر العالمي الثاني لحرية الإعلام الذي استضافته كندا وبوتسوانا في 16 تشرين الثاني 2020.

وأوضح البيان أن “وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد نجد تواصلت مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة، واستوضحت منه أسباب التمنع، وأوضحت له أن حرية الإعلام هي أمر مقدس بالنسبة لها بصفتها الشخصية والرسمية، وشرحت أنها مع التوقيع على الاتفاقية، وفي حال وجود بنود تتعارض مع القوانين اللبنانية، يمكن التحفظ عليها وليس التمنع عن توقيع الاتفاقية، وقد أبدى وهبة تجاوبه، وتوافقا على طرح الموضوع على الجانب الكندي

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