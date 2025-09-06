السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توضيح من وزارة البيئة بشأن موسم الصيد

منذ ساعة واحدة
الطيور المهاجرة

الطيور المهاجرة

A A A
طباعة المقال

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة البيئة التوضيح الآتي:

“تداولت بعض الصحف اللبنانية وعدد من المواقع الإلكترونية خبرا مفاده أن وزيرة البيئة تمارا الزين أصدرت قرارا بفتح موسم الصيد.. حتى تاريخه، لم يصدر عن الوزيرة الزين أي قرار بهذا الخصوص، وما تم تداوله غير صحيح، ان أي قرار يتعلق بموسم الصيد يبقى مرهونا بصدور مرسوم تشكيل “المجلس الأعلى للصيد البري”، المخول قانونا اقتراح فتح موسم الصيد أو عدمه. وتؤكد الوزارة أن أي معلومة رسمية في هذا الشأن تصدر حصرا عنها، وبصيغتها الرسمية، وليس عبر مصادر أخرى.

لذلك، تدعو وزارة البيئة جميع الصحف والمواقع الإلكترونية وسائر وسائل الإعلام إلى توخي الدقة، الامتناع عن نشر أي خبر غير صادر عنها بشكل رسمي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    تدابير سير
    تدابير سير بسبب أعمال صيانة
    عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي
    أنطوان حبشي: ليس حزب الله المسؤول اليوم عن حصرية السلاح
    نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي
    قماطي لـ "رويترز": انها فرصة لمنع البلاد من الانزلاق إلى المجهول

    الأكثر قراءة

    حل طبيعي لمرضى السكري.. شاي أعشاب يثبت فعاليته في السيطرة على سكر الدم
    العلم الايراني وعلم حزب الله
    أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة
    العلم اللبناني
    "نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله