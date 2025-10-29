الأربعاء 7 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 29 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون

منذ ساعة واحدة
مدرسة -تعبيرية

مدرسة -تعبيرية

A A A
طباعة المقال

إثر الحادثة التي تعرض لها عدد من التلاميذ في مدرسة رفيق الحريري في عرمون، أوضح المكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ما يلي:

“إن المدرسة المذكورة كانت قد استقدمت إحدى الشركات لوضع حبوب للقضاء على الفئران في خلال عطلة الصيف, حفاظا على محتوياتها, وقد تم التخلص منها فور عودة التلاميذ الى المدرسة.

لكن يبدو ان واحدة من هذه الحبوب كانت مخبأة بين الأعشاب قرب حوض للزراعة, فأمسكت بها تلميذة من صفوف الروضات وعبثت بها مع اثنين من رفاقها. وقد تنبهت معلمة الصف للأمر وأبلغت مديرة المدرسة التي سارعت بدورها فورا, وكتدبير احترازي, إلى أخذهم للمستشفى وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لهم. وقد أظهرت النتائج أن حالة التلاميذ سليمة, وقد صادق عليها الطبيب الشرعي قبل خروجهم من المستشفى اليوم.

وقد تابعت وزارة التربية الموضوع انطلاقا من مديرة المدرسة مرورا بالمعنيين وصولا إلى وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي التي أبدت حرصا على سلامة التلاميذ وهي ستصدر تعميما للمدراس بوجوب توخي الحذر من أي أمور مشابهة قد تحدث, وضرورة أن تكون الوزراة على دراية بكل الإجراءات المتخذة داخل المدارس من صحة المياه وغيرها تداركا لأي حوادث مماثلة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    التدخين- تعبيرية
    محاولة تهريب هواتف داخل علب دخان إلى السجن
    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
    وزير الداخلية: الدولة جديّة بسحب السلاح!
    وزير الاعلام بول مرقص خلال كلمته في افتتاح الدورة الحادية والعشرين لـ "الملتقى الإعلامي العربي"
    وزير الإعلام: لبنان في عهد جديد!

    الأكثر قراءة

    سهل البقاع
    فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
    مؤشر زلزال
    زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
    مدرسة -تعبيرية
    توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون