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توضيح هام من "الشؤون الاجتماعية" حول "برنامج أمان"

منذ ساعة واحدة
وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية

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صدر بيان عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، السبت، حول مصادر المعلومات المتعلّقة ببرنامج أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً (بطاقة الشؤون):

يطالعنا منذ فترة بعض الأفراد الذين لا يمتّون لوزارة الشؤون الاجتماعية بأي صلة، من مخاتير ورؤساء بلديات، بنشرهم يومياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخبار خاطئة ومضلّلة للمستفيدين حول برامج المساعدات المالية في الوزارة”.

وأضاف البيان، “والإيحاء بأنهم على علاقة بعملية اختيار المستفيدين، بالإضافة إلى نَسب أقوالهم للوزير شخصياً.

وعليه، يهمّنا التشديد مجدداً على أن المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات المتعلّقة ببرنامج أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً (بطاقة الشؤون) على وسائل التواصل الاجتماعي هو الصفحات الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية والوزير هكتور حجار. اقتضى التوضيح”.

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