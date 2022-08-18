الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
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توضيح هام من المديرية العامة للدفاع المدني

منذ 9 دقائق
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني بيانا جاء فيه:

جرى التداول عبر بعض المواقع الإلكترونية بخبر مفاده توقيف نقل المرضى من و الى المستشفيات الا بأمر من العميد خطار المدير العام.

يهم المديرية العامة للدفاع المدني أن توضح بأن ما صدر عنها اليوم هو مذكرة (تعليمات داخلية) لتنظيم العمل وضبطه فقط، وقد تضمن حرفياً مراجعة رئيس شعبة الخدمة والعمليات عند الانطلاق لتنفيذ أي مهمة من هذا النوع إسوة بالمهام الأخرى التي يقوم بها عناصر الدفاع المدني والتي تقتضي تحريك أي آلية من آلياته، الأمر الذي لا يتخطى كونه تدبير داخلي عادي لا يستدعي تحويله الى مادة للتجاذب الإعلامي.

كما تؤكد المديرية العامة جهوزيتها التامة لتلبية نداءات المواطنين عند الضرورة.

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