توضيح هام من وزارة الطاقة.. "كل كلام آخر هو انحياز للمصارف وللمولدات الخاصة"!

صدر عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية البيان التالي:

تؤكد وزارة الطاقة والمياه ان لا استدامة في تنفيذ خطة الكهرباء وزيادة التغذية دون استيراد الفيول إضافة الى الفيول العراقي، وأموال الباخرة مرصودة من ضمن مبلغ الـ٣٠٠ مليون دولار بقرار من الحكومة والصادر في الجريدة الرسمية في كانون الثاني المنصرم لم يُحجَز منها الا ١٩٣ مليون دولار الى الآن ويبقى ١٠٧ م د وخطاب الاعتماد الأخير بباخرة الفيول بقيمة ٥٨ مليون دولار (وليس ٨٠ مليون…!) ومصادق عليه من وزير المال ويطلب فيه من المصرف المركزي تنفيذه.

وتدعو الوزارة مَن لديه أي استفسار أو سؤال أن يتوجه الى الجهة المعنية أي الى الحكومة ووزارة المال والمصرف المركزي، وان كل كلام آخر هو تضليل للرأي العام ومجاف للحقيقة لا بل هو انحياز للمصارف وللمولدات الخاصة.

إليكم نص البيان الكامل: