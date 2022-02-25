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توظيفات سياسية في مستشفى البترون؟

25 - فبراير - 2022
مستشفى البترون

مستشفى البترون

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أصدرت إدارة مستشفى البترون بياناً نفت فيه الخبر الذي يتم تداوله في الاعلام عن توظيفات سياسية تجري في المستشفى.

وجاء في البيان: “يهم مستشفى البترون ان ينفي جملة وتفصيلاً كل ما ورد من افتراءات لتضليل الناس لأهداف شخصية وسياسية، وإبعاد مستشفى البترون عن حساباته الشخصية لأنها ليست مكان لتصفية الحسابات”.

وختمت بيانها بالقول: “ستبقى الإدارة كما كانت أبوابها مفتوحة لأي باحث عن حقيقة وليس قصصا من نسج الخيال وللغيارى على مصلحة المستشفى، نعلمكم أنها بألف خير رغم الظروف الإقتصادية الصعبة وستبقى في خدمة المرضى”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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