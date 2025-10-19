توغل اسرائيلي نحو بركة المحافر في عيترون

توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية، نحو محلة بركة المحافر في بلدة عيترون، وعمدت الى وضع 4 بلوكات من الباطون، مع لافتة كُتب عليها “ممنوع العبور خطر الموت”، بهدف إبعاد المزارعين ومنعهم من الوصول الى اراضيهم.

ومن زاوية آخرى، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة “إكس” عن انطلاق تمرين عسكري واسع في منطقة الجليل ابتداءً من مساء اليوم الأحد وحتى يوم الخميس، وذلك على طول الحدود مع لبنان، ويشمل البلدات الشمالية ومنطقة الساحل والجبهة الداخلية.

وبحسب أدرعي، فإن التمرين يهدف إلى اختبار الجهوزية الميدانية وتعزيز التنسيق متعدد الأذرع بين القوات البرية والبحرية والجوية ووحدات الاستجابة الفورية.

كما أضاف أدرعي :”خلال التمرين سيتم التدرب على التعاون متعدد الأذرع للتعامل مع سيناريوهات مختلفة ومن بينها حماية المنطقة والاستجابة للتهديدات الميدانية الفورية.”

وأشار المتحدث إلى أنه من المتوقع سماع دوي انفجارات وأصوات إطلاق نار خلال التمرين، مؤكدًا أن النشاطات تأتي ضمن برنامج التدريبات السنوي للعام 2025، وليست مرتبطة بتطورات ميدانية مباشرة.