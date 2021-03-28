توفيق بعقليني: لا اتفاق اميركياً مع ايران الّا اذا سلّم الحزب سلاحه

اعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المسيحيين توفيق بعقليني أن “اميركا وروسيا منافسين لايران وحزب الله على الاراضي السورية”.

وكشف في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، أن “الروس طلبوا من حزب الله الانسحاب من سوريا وقبل ذلك تمّ طلب الانسحاب الايراني من سوريا”.

وقال: “تشير المعلومات الى ان الرئيس بشار الاسد لا يريد وجود ايران ولا حزب الله في سوريا”.

ولفت الى ان “العلاقة بين اسرائيل وروسيا علاقة متينة وقويّة”.

واعتبر ان “الروس يحاولون فصل ملف حزب الله في سوريا عن ايران والمفاوضات باتت تجري مباشرة بين الحزب وروسيا.. وما حصل جسّ نبض كلّ المواضيع والملفات في المنطقة”.

وشدد على ان “الروس وضعوا ضغطا في السابق على الايرانيين للانسحاب من سوريا”.

وقال: “غير صحيح ان سياسة بايدن في المنطقة غير واضحة بعد.. صحيح ان هناك مسؤولون لم يستلموا مناصبهم بعد ولكن السياسات الاميركية مستمرّة”.

ولفت الى انهم كمجموعة، ينقلون “صوت المجتمع اللبناني الى الاميركيين”.

وقال: “منذ سنتين ونصف نعمل على موضوع معالجة ازمة النازحين السوريين، بعد انفجار بيروت تغيّرت الاولويات في عملنا لأن الاولوية باتت التركيز على حاجات اللبنانيين ومساعدتهم”.

وتابع: “ما قدّمناه في موضوع عودة النازحين اقتراحات تتعلّق بوقف الدفع للنازحين السوريين على الاراضي اللبنانية ومساعدتهم للعودة الى الاراضي السورية”.

واضاف: “دفعنا باتجاه التمثيل المسيحي على طاولة المفاوضات السورية”.

واشار الى ان هناك بلدانا مستعدة بالمساهمة من أجل اعادة الاعمار”.

وقال: “غير صحيح ان الاميركيين يتواصلون مع حزب الله”.

وشدد على انه سيتمّ طلب تسليم حزب الله سلاحه، قائلا: “لا اتفاق اميركيا مع ايران الّا اذا سلّم الحزب سلاحه”.

وكشف ان العقوبات مستمرة على كلّ من يدعم حزب الله.

وقال: “70 بالمئة من اصحاب المصارف في لبنان مسيحيون وليست اميركا من ضربت القطاع المصرفي في لبنان بل حزب الله هو الذي يسعى لضرب القطاع”.

وشدد على انه “يجب اقفال الحدود بين سوريا ولبنان وتوسيع مهام اليونيفيل، قائلا: “نحن نعمل على موضوع توسيع صلاحيات اليونيفيل”.

وقال: “الاسرائيليون ينقبون في المنطقة المتنازع عليها فيما لبنان يتلهّى بالخلافات الداخلية”.