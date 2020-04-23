توقعات الأرصاد الجوية: منخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر مع رياح شديدة ظهر يوم الجمعة
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس ربيعي على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم الجمعة حيث يتأثر بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر مع رياح شديدة تتجاوز ٨٠ كلم/س أحياناً.
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الجبال وضباب على المرتفعات . الرياح تكون ناشطة و تشتدّ أحياناً لتقارب سرعتها الى ٦٠ كلم/ساعة.
الجمعة: غائم جزئياً بسحب متوسطة مع رياح ناشطة محملة بالغبار وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى غائم مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة واشتداد سرعة الرياح فتقارب ال ٨٠ كلم/س خاصة في الجنوب يرتفع معها موج البحر وتزيد نسبة الرطوبة فتسوء الرؤية على المرتفعات مساءً وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة موحلة كما يتوقع حدوث برق ورعد ليلا .
السبت: غائم إجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة محليا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.
الأحد: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة تتساقط أمطار محلية في الفترة الصباحية ويتحسن الطقس خلال النهار.