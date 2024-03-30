السبت 20 رمضان 1445 ﻫ - 30 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقعات الطقس .. آذار يودع اللبنانيين بطبقات من الغبار وانخفاض بنسبة الرطوبة

منذ 10 ثواني
طقس لبنان

طقس لبنان

A A A
طباعة المقال

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى المرتفعات مع انخفاض بنسبة الرطوبة وبقاء طبقات من الغبار في الأجواء.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورطوبة منخفضة يرافقها طبقات من الغبار خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22، في طرابلس بين 11 و20، وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع طبقات من الغبار واحتمال تساقط رذاذ خفيف فترة بعد الظهر في المناطق الداخلية.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى المرتفعات مع انخفاض بنسبة الرطوبة وبقاء طبقات من الغبار في الأجواء.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، التي تبقى مرتفعة نسبيا، مع رطوبة منخفضة و طبقات من الغبار في الأجواء كما تنشط الرياح أحيانا.

الثلاثاء: قليل الغيوم ودون تعديل بدرجات الحرارة، مع رطوبة منخفضة وطبقات من الغبار في الأجواء كما تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 1 الى 3 درجات، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 10 الى 25 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية شرقية، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط إجمالا بسبب الغبار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين % 50 و % 90 درجة.

– حال البحر: متوسط إلى منخفض ارتفاع الموج (دون المتر).

– حرارة سطح الماء: 18°م.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس: 05,28 ساعة غروب الشمس: 17,57

    المزيد من أخبار لبنان

    نجيب ميقاتي
    ميقاتي يدين استهداف اليونيفيل بجنوب لبنان
    المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان
    المفتي قبلان: المقاومة تدافع عن لبنان حتى لا يشرب نتنياهو الشاي بقصر بعبدا!
    جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
    أول بيان من قوات اليونيفيل بعد استهداف عناصرها جنوب لبنان

    الأكثر قراءة

    غارات على مدينة حلب شمال سوريا
    فيديو لانفجارات هي الأعنف في سماء حلب شمال سوريا.. ما الذي يحدث؟
    إسرائيل تغتال "علي نعيم" نائب قائد وحدة الصواريخ بحزب الله
    فيديو.. إسرائيل تغتال "علي نعيم" نائب قائد وحدة الصواريخ بحزب الله
    جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
    مسؤول إسرائيلي يكشف توقيت جديد لغزو لبنان!