توقعات الطقس .. آذار يودع اللبنانيين بطبقات من الغبار وانخفاض بنسبة الرطوبة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى المرتفعات مع انخفاض بنسبة الرطوبة وبقاء طبقات من الغبار في الأجواء.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورطوبة منخفضة يرافقها طبقات من الغبار خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22، في طرابلس بين 11 و20، وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع طبقات من الغبار واحتمال تساقط رذاذ خفيف فترة بعد الظهر في المناطق الداخلية.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى المرتفعات مع انخفاض بنسبة الرطوبة وبقاء طبقات من الغبار في الأجواء.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، التي تبقى مرتفعة نسبيا، مع رطوبة منخفضة و طبقات من الغبار في الأجواء كما تنشط الرياح أحيانا.

الثلاثاء: قليل الغيوم ودون تعديل بدرجات الحرارة، مع رطوبة منخفضة وطبقات من الغبار في الأجواء كما تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 1 الى 3 درجات، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 10 الى 25 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية شرقية، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط إجمالا بسبب الغبار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين % 50 و % 90 درجة.

– حال البحر: متوسط إلى منخفض ارتفاع الموج (دون المتر).

– حرارة سطح الماء: 18°م.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس: 05,28 ساعة غروب الشمس: 17,57