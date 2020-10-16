توقعات الطقس: أجواء خريفية مستقرة تتحول إلى متقلبة منتصف الأسبوع

لا يزال الطقس الخريفي الاعتيادي يسيطر على أجواء لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، ويتحول الطقس الى متقلب قليلاً منتصف الاسبوع المقبل نتيجة كتل هوائية رطبة قد تتمركز فوق تركيا.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الجمعة :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٨ درجة، بقاعا بين ١١ و ٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٤ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب

٣- الرياح جنوبية غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة ٧٠ ساحلا

٥- الضغط الجوي ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

السبت : خريفي مستقر غائمً جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : ساحل بين ٢٠ و ٢٩ درجة، بقاعاً بين ١١ و ٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٥ درجة

الأحد : خريفي مستقر غائمً جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : ساحل بين ٢٠ و ٢٩ درجة، بقاعاً بين ١١ و ٣٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٥ درجة