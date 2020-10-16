استمع لاذاعتنا

توقعات الطقس: أجواء خريفية مستقرة تتحول إلى متقلبة منتصف الأسبوع

منذ 21 دقيقة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

A A A
طباعة المقال

لا يزال الطقس الخريفي الاعتيادي يسيطر على أجواء لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، ويتحول الطقس الى متقلب قليلاً منتصف الاسبوع المقبل نتيجة كتل هوائية رطبة قد تتمركز فوق تركيا.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الجمعة :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٨ درجة، بقاعا بين ١١ و ٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٤ درجة
٢- الأجواء قليلة السحب
٣- الرياح جنوبية غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س
٤- الرطوبة ٧٠ ساحلا
٥- الضغط الجوي ١٠١٦ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

السبت : خريفي مستقر غائمً جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : ساحل بين ٢٠ و ٢٩ درجة، بقاعاً بين ١١ و ٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٥ درجة

الأحد : خريفي مستقر غائمً جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : ساحل بين ٢٠ و ٢٩ درجة، بقاعاً بين ١١ و ٣٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٥ درجة

المزيد من أخبار لبنان

منشآت النفط في طرابلس والزهراني تتوقف عن تسليم الديزل
بعد تعميم المصرف الأخير.. منشآت النفط في طرابلس والزهراني تتوقف عن تسليم الديزل
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية: على البلديات التنسيق مع أطباء الأقضية وتزويدهم بلوائح مصابي “كورونا”
الوزير حمد حسن خلال جولة تفقدية
وزير الصحة: العبرة بتوقيف بعض الوكلاء وبعض أصحاب المستودعات والصيدليات

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
قلق وترقّب في الأسواق… دولار السوق السوداء يعاود الإرتفاع
الشرطة الأردنية-أرشيفية
بالفيديو..جريمة مروعة تهز الأردن “اختطاف فتى وبتر يديه وفقأ عينيه”
التهاب الأذن
التهاب الأذن… أنواعه وأسبابه