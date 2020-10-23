توقعات الطقس.. أجواء خريفية مصحوبة بارتفاع بسيط في الحرارة

يؤثر طقس خريفي مستقر وحار نهاراً على لبنان مع ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم، وتصبح حارة وفوق المعدلات، كما تترافق مع رياح شمالية شرقية جافة.

من جهة أخرى لا توقعات أمطار شاملة في المدى المنظور….وفي التفاصيل:

الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و٣٠ درجة، بقاعا بين ١١ و٣٢ درجة وعلى ارتفاع ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٧ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب

٣- الرياح شمالية ٢٠ الى ٥٠ كم/س

٤- الرطوبة ٦٠٪؜ ساحلا

٥- الضغط الجوي ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منحفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

السبت: طقس خريفي مستقر قليل السحب وحار مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فيما الجو يصبح غائماً بعد الظهر بسحب متوسطة ومرتفعة الحرارة وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ٢٣ و٣٣ درجة، بقاعاً بين ١١ و٣٢ درجة وعلى ارتفاع ١٠٠٠متر بين ١٨ و ٢٩ درجة، وتنشط رياح شمالية شرقية.

الاحد: طقس خريفي مستقر حار وغائم بسحب متوسطة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ٢٣ و٣١ درجة، بقاعاً بين ١١ و٣٢ درجة وعلى ارتفاع ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٩ درجة، كما تنشط رياح شمالية شرقية.