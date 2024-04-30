توقعات الطقس.. الأب خنيصر يحذر من سيول ستضرب هذه المناطق اللبنانية!

توقع المتخصص في الأحوال الجوّية وعلم المناخ في بوسطن الأب إيلي خنيصر أن يبدأ تأثير المنخفضات المدارية التي تتشكل فوق البحر الأحمر وغرب شبه الجزيرة العربية، على الأردن ولبنان وفلسطين وسوريا بشكل متفاوت.

وأضاف الأب خنيصر في تقرير نشره علة صفحته الرسمية على فيسبوك:

سوف تتمركز الأمطار في لبنان لليومين المقبلَين، فوق السلسلة الشرقية وتطال البقاع الشمالي الشرقي والشرقي وعكار حيث ستكون الامطار طوفانية مع خطر تشكل السيول والفيضانات، الأمر الذي عانت منه يوم أمس مناطق في مشاريع القاع والهرمل وألحقت السيول أضراراً في مقاهي نهر العاصي وأحواض السمك، كما وستطال الجبال الغربية المطلة على البحر، بينما تكون ضعيفة فوق الساحل اللبناني الوسط ومناطق الجنوب.

أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق وعواصف رعدية تصل نسبتها الى 90% مع تساقط محلي لحبات البرد ستضرب مناطق لبنانية بين اليوم وغدا الأربعاء.

من المرتقب أن يتحسّن الطقس تدريجياً يوم الخميس مع احتمال تساقط امطار عابرة يومَي الخميس والجمعة ويتحول الطقس الى صافي وغائم يوم السبت، بانتظار وصول منخفض غزير الامطار نحو جنوب تركيا سيؤثر على لبنان وساحل سوريا يومي الأحد والاثنين.

الحرارة على الساحل ليوم السبت : 23 نهاراً و 18 ليلاً

في البقاع: 18 نهاراً و 13 ليلا

على الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و 09 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 10 نهاراً و 06 ليلاً

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 10 كم في الساعة،

الضغط الجوّي: 1010hpa

الرطوبة: 88%%

حالة البحر : قليل الموج

حرارة المياه 24 درجة.